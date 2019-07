Peesten vor 15 Stunden

Konzert

Lieder des Mittelalters an der Linde

"Von der Burg in die Stadt" ist das Motto am Samstag, 13. Juli, ab 20 Uhr an der der Tanzlinde Peesten. Rainer Herpichböhm und Heinz Schwamm vom Ensemble für frühe Musik Augsburg spielen Lieder aus de...