Lieder der Hoffnung in der Pfarrkirche: "In kalter Zeit der Wärme trauen"

Ein adventliches Konzert mit der Chorgemeinschaft Liturgischer Chor/Sängergilde, der Vokalgruppe "Nuova Canzone" unter der Leitung von Jitka Maisel und dem Blechbläserensemble des Musikvereins Ellerntal unter der Leitung von Martin Lorenz fand am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt einen sehr großen Anklang.

Pfarrer Roland Neher freute sich, dass er gleichsam als Hausherr und Chormitglied so viele Besucher in der voll besetzten Kirche begrüßen konnte. Jitka Maisel begann das Konzert an der Orgel mit dem Lutherchoral "Nun komm, der Heiden Heiland", der über Jahrhunderte das Hauptlied der Adventszeit war, in einer Orgel-Bearbeitung des vermutlichen Bachschülers Gottfried August Homilius, dessen Werk in letzter Zeit wiederentdeckt wurde.

Dreistimmiger Kanon

Die mit dem Vokalensemble verstärkte Chorgemeinschaft brachte dann mit dem dreistimmigen Kanon "Meine Seele wartet auf den Herrn", dem der Psalm 130 zugrunde liegt, das Vertrauen auf die Erlösung durch Gott zum Ausdruck, um dann mit dem "Psallite" mit freudvollen Stimmen ein Lob auf die Allmacht Gottes auszubringen. Diese Stimmung steigerte noch die Chorgemeinschaft alleine mit dem herrlichen Jubelgesang auf den Schöpfer "Stimmt an dem Herrn ein neues Lied", eine Weihnachtsmotette von Johann Valentin Rathgeber (1682-1750). Mit dem nächsten Beitrag widmete sich der Chor mit "Es ward ein Kind geboren" einem nachdenklicheren Weihnachtslied der Kategorie "Neues Geistliches Lied" von Arnim Juhre.

Das Blechbläserensemble des Musikvereins Ellerntal intonierte zunächst den populären amerikanischen Weihnachtssong "It's the Most Wonderful Time of the Year", dann das feierliche "Ave Maria" des italienischen Komponisten Giulio Caccini (1551-1618), das erst in jüngster Zeit durch Interpreten wie Andrea Bocelli wieder bekannt wurde und schließlich mit "Nun sei uns willkommen, Herre Christ" eines der ältesten bekannten Weihnachtslieder.

Das Saatkorn Hoffnung säen

Als Übergang von den Bläsern zum Chor interpretierte Jitka Maisel an der Orgel eine Pastorale von Zdenek Pololanik, einem der bekanntesten zeitgenössischen tschechischen Komponisten. Gleich drei Lieder des bekannten Liedertexters Eugen Eckert (geb. 1954) hatte Jitka Maisel mit dem Vokalensemble "Nuova Canzone" einstudiert. Schon die Anfangszeile "In kalter Zeit der Wärme trauen" des ersten Liedes verdeutlicht, dass man, selbst wenn nicht immer alles nach Wunsch läuft, den Glauben an eine bessere Zukunft nicht aufgeben darf, sondern vielmehr das Saatkorn Hoffnung stetig säen soll. Mit dem Lied "Und dann kamst du" ließen die Ensemblemitglieder ein "Ehre sei Gott in der Höhe" verbunden mit dem Wunsch nach Frieden erschallen, während sie mit "Lasst uns geh'n nach Bethlehem" auf das dortige Geschehen vor über 2000 Jahren Bezug nahmen.

Das Konzert bot mit einer gelungenen Mischung von Instrumentalmusik und Chormusik eine wundervolle Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit. Die Chöre beeindruckten mit einem vielseitigen, ausdrucksstark vorgetragenen Repertoire. thi