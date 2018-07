Lieder blicken in die Seele

Am Mittwoch, 4. Juli, findet von 19.30 bis 20.30 Uhr die nächste "Orgelzeit" in der evangelischen Kirche Herzogenaurach statt. Unter dem Jahresmotto "Bach plus x" beleuchtet Kantor Gerald Fink heuer, wie spätere Komponisten an Johann Sebastian Bach , laut Fink der Fixstern der Orgelkomposition, anknüpfen.In der aktuellen Orgelzeit geht es um "Die Seelenwelt der Choräle", die Bach mit Sigrid Karg-Elert verbindet. Die Texte, die den Melodien zugrunde liegen, werden in den Choralbearbeitungen auf tiefe und unterschiedliche Weise ausgedeutet. Das ist auch bei den Stücken zu "Nun danket alle Gott" und "Lobe den Herren" deutlich zu beobachten. Für die Zuhörer, die viele vertraute Melodien wiedererkennen werden, mag es interessant sein, die unterschiedlichen Varianten - einmal festlich, einmal fröhlich, dann wieder nachdenklich - von Bach beziehungsweise Karg-Elert miteinander zu vergleichen, heißt es in der Einladung.In der Reihe "Orgelzeit" spricht Gerald Fink einmal im Monat über interessante Themen rund um die Orgel. Die Stücke werden zunächst in einem Kurzvortrag erläutert und anschließend gespielt. Der Eintritt ist wie immer frei. red