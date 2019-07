In der ehemaligen Synagoge findet am Freitag, 19. Juli, ein Konzert von Sabine Loredo Silva und Knut Trautvetter statt. Der Titel des Programms lautet "Christliche-Jüdische-Maurische Lebenswelten". Präsentiert werden eine Auswahl an Liedern aus den drei Kulturkreisen, untermalt mit Texten und Gedichten. Beginn ist um 19.30 Uhr. red