Liedandacht über "eine Million Träume"

Am Sonntag, 24. November, 18 Uhr, veranstaltet das Songandachtsteam der Regio-Runde Süd (Jugendausschuss der Pfarreien Neunkirchen am Brand, Hetzles, Dormitz und Kleinsendelbach), und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Forchheim eine Songandacht. Das ist eine moderne Form von Jugendgottesdienst. Ein Lied aus den Charts gibt das Thema der Andacht vor und wird mit dem Evangelium verbunden. Diese Andacht in der Kirche mit dem Titel "A million dreams" wird von der Hetzleser Jugendband musikalisch begleitet. Für Speis' und Trank ist anschließend gesorgt. red