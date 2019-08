Lieblingsthema Feuerwehr und Polizei

Bei der Veranstaltung im Ferienprogramm am Donnerstag, 22. August, geht es um Lieblingsthemen von Kindern: Feuerwehr, Kehrmaschine, Polizei. Da wird nicht nur gesummt, sondern Sirenen heulen und Maschinen machen Lärm. Kindern die Welt zeigen, wie sie wirklich ist - das will die Hammelburger Verlegerin Monika Schaub (Darum-Verlag) mit ihren fotografierten Bilderbüchern. Anhand der Bilder erfahren Kinder ab drei Jahren in der Zeit von 16 bis 17 Uhr viel Spannendes über ihre Lieblingsthemen. Eine Anmeldung in der Bibliothek ist erforderlich, Tel.: 09732/902 433. sek