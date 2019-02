Lieblingsplätze und Fehltritte

Markus Klein Die Sonne zieht sie wieder raus, die Bamberger. Und egal ob Hain, Untere Brücke, Sternwarte oder Altenburg: Viele haben einen Lieblingsplatz. Seinen persönlichen wollte ein frisch Verliebter seiner Freundin am Leinritt zeigen. Doch gerade als sich die beiden an dem schönen Eck setzen und dem Fluss beim Rauschen zuhören wollten, setzte sich daneben auch ein Vierbeiner auf die Hinterpfoten. Statt einer leeren Weinflasche ließ der ein Häufchen da. Es folgten angewiderte statt romantische Blicke. Umso mehr, als die beiden bei ihrer Flucht zurück in die Sandstraße noch darauf achten mussten, in keine der weiteren Tretminen zu steigen. Scheinbar nicht nur ein Lieblingsplatz für verliebte Pärchen - der nicht nur von Herrchens Liebling, sondern auch von Wildpinklern verschandelt wird, die mit steigender Anzahl an Seidla zum Hund werden. Also egal ob vom angeleinten Vier- oder angetrunkenen Zweibeiner: Man sollte aufpassen, dass man am Leinritt nicht rein tritt.