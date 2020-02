Liebfrauenhausschule stellt sich vor

Die Liebfrauenhausschule lädt Eltern und Schüler für Montag, 3. Februar, zu ihrem Informationsabend rund um die Mittelschule ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Schule. Die Schulleitung und das Lehrerkollegium stellen das Schulleben vor und informieren über schülerorientierte Unterrichtsformen mit Kompetenzkursen und Bildungsschwerpunkten, die Schulaufnahme und die Möglichkeiten der Abschlüsse an der privaten, staatlich anerkannten Schule am Liebfrauenhaus. Darüber hinaus können sich die Eltern über Betreuungsmöglichkeiten im Rahmen der offenen und gebundenen Ganztagsschule beraten lassen. red