Liebfrauenhausschule stellt ihr Angebot vor

Am Donnerstag, 9. Januar, findet um 19 Uhr in der Aula der Liebfrauenhausschule der diesjährige Informationsabend für die Schulanfänger des Schuljahres 2020/21 statt. Eingeladen sind alle interessierten und bereits angemeldeten Eltern, die Informationen über das Schulprofil, die pädagogische Arbeit, den Ablauf der Schulanmeldung und -einschreibung sowie die Betreuungsmöglichkeiten im angeschlossenen Hort erhalten möchten. Nach den Vorträgen von Schulleitung, Lehrkräften und Hortleitung besteht zudem die Möglichkeit, die Schulräume der künftigen Erstklässler zu besichtigen, um auch so einen ersten Einblick in die unterrichtliche Arbeit zu gewinnen. red