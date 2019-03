Liebesspiel beim Geldautomat

Pikantes brachte die Sichtung von Videomaterial einer Bank an den Tag: Wie die Polizei meldete, fand ein Mitarbeiter einer Bad Brückenauer Bank am letzten Montag im frei zugänglichen Automatenraum ein gebrauchtes Kondom. Die Sichtung der Aufzeichnung der Videoüberwachung brachte schnell Aufklärung. Ein junges Paar hatte sich für ein Tète-à-Tête in die Bankfiliale zurückgezogen und war intim geworden.

Kundin des Instituts

Die beteiligte Frau wurde schließlich von einem Bankmitarbeiter als Kundin des Instituts erkannt. Auch wenn das Liebesspiel keine strafrechtlichen Konsequenzen hat, sind die Folgen für die 20-Jährige und ihren 21-jährigen Liebhaber nicht unerheblich.

Konto weg und Reinigung

Die Bank kündigte ihr das Konto. Außerdem bekommen die beiden für die Reinigung des Raumes eine Rechnung über einen dreistelligen Euro-Betrag - eine etwas andere Verbindung von Sex und Geld. pol