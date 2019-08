Als Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe "Kultur in der Mediathek" der Rudolf-Steiner-Schule singt am Freitag, 27. September, Anselm König unter dem Titel "Du, ich liebe Dich grenzenlos" in der Mediathek Liebeslyrik und Gebete der Dichterin Else Lasker-Schüler. Beginn ist um 20 Uhr. Anstelle eines Eintritts wird zum Konzertende um eine kleine Spende gebeten. red