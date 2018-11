Lieber anderen die Hand ausstrecken

Bad Staffelstein / Herreth - "Heute einen Krieg beenden" - mit dem Motto der landesweiten Buß- und Bettagsinitiative feiern die Kirchengemeinden Bad Staffelstein und Herreth am morgigen Mittwoch ihre Gottesdienste. Scheitern gehört zum Leben. Auch Streit und Konflikte bleiben nicht aus. Gott aber lädt dazu ein, sich immer wieder neu auf das Leben zu besinnen und anderen die Hand auszustrecken. Der Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl beginnt in der Dreieinigkeitskirche um 18.30 Uhr, in der Jakobuskirche Herreth um 20 Uhr. "Komm zur Kinderkirche!" heißt es am schulfreien Buß- und Bettag in der evangelischen Kirchengemeinde Bad Staffelstein. Sie findet morgen von 10 bis 12 Uhr im Gemeindehaus statt unter dem Motto "Gott sieht dich und hält dich!". Am Ende gibt es Spaß und Spiel und als Imbiss Wiener im Schlafrock. Eine Anmeldung der Kinder ist nicht notwendig. red