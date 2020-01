Liebe und Lust im Mittelalter

Das CHW (Geschichtsfreude in Franken) lädt ein zum Vortrag mit dem Thema "Das sexuelle Begehren und seine Wahrnehmung im Mittelalter". Die Veranstaltung findet am Samstag, 18. Januar, 15 Uhr, in der Kreisbibliothek in Kronach statt. Referent ist der Universitätsprofessor Klaus van Eickels aus Bamberg. Der Eintritt ist frei. red