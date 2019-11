Liebe Männer,

...es geht nicht darum, euch an den Pranger zu stellen. Sicher kommt es auch mal vor, dass sich Damen in der Öffentlichkeit erleichtern. Nichtsdestotrotz seid es im Alltag in den meisten Fällen ihr, die Herren der Schöpfung, die am Baum oder an der Parkmauer stehen - weil ihr bei diesem Thema einfach einen anatomischen Vorteil habt. Wenn die Blase drückt, ist es natürlich bequemer, mal schnell hinter der nächsten Linde zu verschwinden. Aber mal ehrlich: Muss das in aller Öffentlichkeit sein? Ganz davon abgesehen, dass ihr kein gutes Vorbild abgebt: Oft spielen - keine Stunde, nachdem ihr eure Blase entleert habt - exakt an der Stelle Kinder oder Hunde wälzen sich durchs Gras. Also: Überlegt euch das nächste Mal, wenn die Natur ruft, doch bitte, ob es die paar zusätzlichen Meter bis zur nächsten öffentlichen Toilette nicht doch wert ist.