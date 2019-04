Lidwina Hußlein feierte den 95. Geburtstag

In geistiger Frische feierte am Mittwoch in Wülflingen Lidwina Hußlein den 95. Geburtstag. Viele Gratulanten gaben sich die Klinke in die Hand, um der hoch geschätzten Jubilarin Glückwünsche zu überbringen, darunter stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Haßfurts Zweiter Bürgermeister Michael Schlegelmilch, Kaplan Niklas Kehl und Diakon Manfred Griebel.

Lidwina Hußlein, geborene Zech, wurde in Unterhohenried geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters hat sie mit der Mutter und den Geschwistern in der elterlichen Landwirtschaft gearbeitet. 1948 heiratete sie ihren Ehemann Hermann Hußlein aus Wülflingen. Das junge Ehepaar zog in den elterlichen Hof des Mannes. Hier hat Lidwina Hußlein mit ihrem Ehemann, der 2001 verstorben ist, die Landwirtschaft der Schwiegereltern übernommen und lange Jahre betrieben. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor, die mit ihren Partnern zum Ehrentag gratulierten. Besonders freute sich Lidwina Hußlein über die Glückwünsche der vier Enkel und eines Urenkelkindes. Der älteste Enkel ist vor knapp drei Jahren tödlich verunglückt.

Das Wohlergehen der Familie war stets der Lebensmittelpunkt von Lidwina Hußlein. Nicht nur die Töchter, sondern auch die Enkel hat die Jubilarin erzogen. Auch mit 95 Jahren ist die rüstige Seniorin mit frischem Aussehen immer noch der "Chef der Familie". Im Alter wird sie nun liebevoll von dieser umsorgt.

Früher war Lidwina Hußlein eine gute Tänzerin. Die Geselligkeit liebte Lidwina Hußlein sehr. Fest in der Wülflinger Dorfgemeinschaft integriert, war die Seniorin in jungen Jahren bei den verschiedensten Vereinsveranstaltungen als Köchin sehr geschätzt. cr