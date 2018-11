"Lichtzauber" um drei Wochen verschoben

Der für Freitag, 30. November, angekündigte meditative Gottesdienst muss aus gesundheitlichen Gründen der Sängerin verschoben werden. Der "Lichtzauber" findet deshalb nicht am kommenden Freitag, sondern erst am Freitag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der St.-Leonhard-Kirche in Zeyern statt. red