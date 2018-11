"Lichtzauber" in Zeyern

Auch in diesem Jahr gibt es in der Vorweihnachtszeit in Zeyern einen meditativen Gottesdienst. Das Thema wird sein: "Dich schickt der Himmel". Musikalisch mitgestaltet wird der "Lichtzauber" von Maik Förner (Panflöte), Margitta Bergfeld (Geige) und Silvia Wachter (Gesang und Gitarre). Die Pfarrgemeinde St. Leonhard-Zeyern lädt zu diesem Gottesdienst alle interessierten Bürger am kommenden Freitag, 30. November, um 19 Uhr ein. mw