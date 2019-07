Im Bistum Würzburg ist der sechste Kurs "Weiterbildung Schulpastoral" zu Ende gegangen. Elf Frauen aus allen Schularten und aus dem ganzen Bistum Würzburg wurden als neue Schulseelsorgerinnen beziehungsweise Verantwortliche für Schulpastoral für ihren Dienst an den Menschen im Lebensraum Schule beauftragt, wie die Diözese mitteilte. Darunter ist auch eine Pädagogin aus dem Kreis Haßberge.

Nach einer Eucharistiefeier in der Jugendkirche Würzburg fand im Burkardushaus ein Festakt mit der Verleihung der Zertifikate über den zweijährigen Kurs statt. Die Weiterbildung fand in Kooperation mit dem Institut für Lehrerfortbildung Gars am Inn und "Theologie im Fernkurs" statt.

Der Schulreferent und Domdekan, Prälat Günter Putz, betonte in seiner Predigt, dass die qualifizierten Lehrkräfte diejenigen seien, die für Kinder und Jugendliche erfahrbar machten: "Gott ist da und begleitet die Schritte in unserem Leben." Im Anschluss an die Messe gab es einen kurzweiligen Rückblick auf die Weiterbildung.

Der Schulpastoral-Kurs unter der Leitung von Helga Kiesel und Ulrich Geißler forderte von den Teilnehmerinnen ein hohes Maß an Zeit, Kreativität und Engagement. 17 Kurstage, zehn Sitzungen Supervision, sechs Austauschtreffen in Praxisgruppen sowie das Studium von einschlägiger Literatur und Lehrbriefen von "Theologie im Fernkurs" waren zu leisten.

Zu den Inhalten der Qualifizierung gehörten die Auseinandersetzung mit der eigenen Person und Rolle sowie der eigenen Spiritualität. Tanja Klauer (Dr.-Ernst-Schmidt-Realschule in Ebern) war die Teilnehmerin aus dem Landkreis Haßberge. In einem Projekt befasste sie sich mit dem Thema "Lichtmomente im Schulalltag". pow