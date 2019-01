Lichtmessmarkt in der Fußgängerzone

Von Donnerstag, 31. Januar, bis einschließlich Sonntag, 3. Februar, findet auf dem Marktgelände in der Bayreuther Fußgängerzone der Lichtmessmarkt statt. Geöffnet ist er am Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. red