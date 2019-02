Lichtmessgottesdienst in der Klosterkirche

Bei der Vorabendmesse am Samstag, 2. Februar, feiern Klosterchor und -orchester von St. Anton Forchheim um 18 Uhr ihren Jahresgottesdienst für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder. Am Abend des Festes "Darstellung des Herrn"(Mariä Lichtmess) sind alle Gläubigen zum Mitsingen der Choralmesse "Missa de Angelis" eingeladen. Der Redemptoristenpater Edmund Hipp, der unlängst zum Provinzial der Ordensprovinz München-Wien gewählt worden ist und früher in Forchheim wirkte, wird diese Messe zelebrieren. Bei der Eucharistiefeier werden Kerzen geweiht und am Ende der Blasiussegen erteilt. red