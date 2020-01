Lichtmess und Blasiussegen

Die Gläubigen treffen sich am Sonntag, 2. Februar, um 17.15 Uhr, beim Anwesen Fiedler in der Schulstraße, wo die Lichtmessfeier mit Kerzenweihe beginnt. Die Bergmannskapelle begleitet dann die Prozession in die Pfarrkirche St. Wolfgang zur anschließenden Eucharistiefeier. Am Ende des Gottesdienstes teilen Pfarrer Hans-Michel Dinkel und Diakon Wolfgang Fehn den Blasiussegen aus.

Im Pfarrheim sind dann alle zu einem gemütlichen Beisammensein mit der Bergmannskapelle eingeladen. red