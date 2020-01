Lichtmess in St. Jakobus

Mariä Lichtmess fällt heuer auf einen Sonntag. In Marktschorgast findet zu diesem Fest bereits am Samstag um 18 Uhr eine Vorabendmesse um 18 Uhr in der St.-Jakobus-Kirche statt. In dem Gottesdienst wird Pfarradministrator Michal Osak Kerzen weihen. Eine Lichterprozession und der Blasiussegen schließen sich an. red