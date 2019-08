Hofheim i. UFr. vor 16 Stunden

Lichtmasten beschädigt - Zeugen gesucht

Rund 2700 Euro Schaden verursachten Unbekannte in der Zeit vom 1. Juli bis 6. August in Hofheim. Sie beschädigten zwei Lichtmasten - einen in der Rügheimer und einen in der Industriestraße. Die Polize...