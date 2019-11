Lichterwelle zum Gedenken

Eine Welle von Licht geht am Sonntag, 8. Dezember, um die ganze Welt, wenn möglichst viele Menschen eine Kerze für verstorbene Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder, Enkelinnen, Enkel, Freundinnen und Freunde anzünden. Wer sich diesen Moment des Gedenkens und der liebevollen Erinnerung geben möchte, stellt einfach um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster. Während die Kerzen in der einen Zeitzone erlöschen, werden sie in der nächsten entzündet, so dass eine Lichterwelle in 24 Stunden einmal um die ganze Erde wandert.

Initiiert wurde das weltweite Kerzenleuchten, das Worldwide Candle Lighting, vom amerikanischen Verein verwaister Eltern. Auch in Coburg gibt es derartige Gruppen. Kontakt zur Gruppe Verwaiste Eltern Coburg online auf www.verwaiste-eltern-coburg.de; Kontakt zur Gruppe Sternenkinder über E-Mail an sternenkinder-coburg@gmx.de. red