Lichterspektakel und viel Spaß am aufgestauten Mühlbach

Es geht in die heiße Phase: Nach langer Vorbereitungszeit arbeiten die Helfer um Peter Donath und Johannes Uhmann aufs brennende Finale hin. Am Samstag, 10. August, ist es so weit: Ab 14 Uhr wird in Horsdorf auf dem Dorfplatz gefeiert.

Die Gemeinschaftsveranstaltung der Feuerwehr und des Obst- und Gartenbauvereins "Horsdorf in Flammen" geht in eine neue Runde. Während des Festes besteht eine Einbahnstraßenregelung, die Durchfahrt ist nur möglich von Horsdorf nach Loffeld. Als Parkplätze stehen der Wanderparkplatz und ausgeschilderte Wiesen zur Verfügung. So können die großen und vor allem die kleinen Gäste das Fest unbeschwert genießen. Speziell für sie haben sich auch heuer wieder die "Freunde auf zwei Pfoten" angekündigt, fast zwei Meter große Tier-Plüschfiguren. Anfassen unbedingt erlaubt!

Am Mühlbach liegen jede Menge Wassertiere und -spielzeug bereit und laden zum Planschen ein. Schattige Plätze finden die Besucher unter den Linden und unter der wunderschönen spanischen Edelkastanie. Den ganzen Nachmittag warten Verpflegungsstände rund um den Dorfplatz auf hungrige und durstige Gäste. "Es gibt zu jeder Zeit alles", freut sich Peter Donath.

Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Horsdorf/Loffeld hat da bereits mit seinen fleißigen Helfern die Lauter und den Mühlbach von Algen und Bewuchs gesäubert, Brennnesseln an den Ufern entfernt, die Brücke von Moos befreit und den Bach teilweise gebrettert.

100 Meter lange Lichterkette

Unzählige Lichter an einer 100 Meter langen LED-Lichterkette und LED-Scheinwerfer mit satten 200 Watt werden bei Einbruch der Dämmerung den Dorfplatz in stimmungsvolles Licht setzen. An den Fachwerkhäusern und den Anwesen werden Lichter entzündet und mit einer langen Schwimmkerzen-Kette der gestaute Bach illuminiert. Lampions, Fackeln, Lichter, Kerzen, Feuerschalen, und Lichter auf den Schwimm-Brettern garantieren eine heimelige Atmosphäre.

Auf Johannes Uhmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Horsdorf, wartet am Freitag aber erst noch die Generalprobe der Beleuchtung und die Bewässerung des Areals rund um den Dorfplatz aus Sicherheitsgründen. "Offenes Feuer gibt es nur im und am Wasser, der Rest wird angestrahlt", versichert der junge Mann, der sich, wie etliche andere Helfer auch, extra vor diesem Ereignis Urlaub zum Helfen genommen hat.

Einen "Plan B" hat Peter Donath übrigens auch: Wenn es schlechtes Wetter geben sollte, werden am Dorfplatz ein Zelt und Pavillons aufgestellt. ds