Lichterglanz in der Stadt

Die Werbegemeinschaft Bad Brückenau lädt am Dienstag, 19.November, unter dem Motto "Lichterglanz" zum Einkaufen und Genießen in die illuminierte Innenstadt ein. Um 16 Uhr findet eine Märchenlesung für die kleinen Besucher im Eiscafé Venezia statt. Am Marktplatz erwartet die Besucher eine Fahrzeugschau der Feuerwehr. Von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr spielen die Musikschule und der evangelische Posaunenchor am Marktplatz, ab 19.30 Uhr unterhält die Revival Band Schondra. Für Speis' und Trank ist gesorgt. Die Fachgeschäfte haben bis 22 Uhr geöffnet und halten die eine oder andere Überraschung für die Besucher bereit. sek