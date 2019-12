Lichterglanz im Ort

Leserfoto Das besondere Bild vom Brunnen in Lußberg hat es Roland Wolf angetan. Es gefällt ihm gut, was auf seine Initiative und die von Berthold Knoblach entstanden ist. Denn nun ist der Dorfbrunnen in Lußberg weihnachtlich geschmückt und leuchtet im festlichen Glanz. Für den kleinen Ort ist das doch mal was anderes, findet Roland Wolf. Da können wir nur beipflichten.