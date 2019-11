Lichterfest für guten Zweck

Der Freundeskreis von Pfarrer Martin lädt herzlich zum Lichterfest am Sonntag, 17. November, von 14 bis zirka 18 Uhr in den kleinen Kursaal von Bad Bocklet ein. Die diesjährige Benefizveranstaltung "Lichterfest für Pfarrer Martin" steht unter dem Motto "Wasser ist Leben - ein Brunnen bringt Segen". Mit den Einnahmen soll ein weiterer dringend benötigter Brunnen in der Pfarrei von Pfarrer Martin gebohrt werden.Die Lose für die Tombola werden nach den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag, aber auch während der Veranstaltung verkauft.

Es gibt bei dieser Gelegenheit Preise zu gewinnen, die von den ortsansässigen Geschäftsleuten gespendet wurden: Unter anderem Wellness- und Ayurveda-Gutscheine und als Hauptpreis wieder die "Martinsgans". Die Verlosung findet während der Veranstaltung gegen 16.30 Uhr statt.

Außerdem gibt es "Schönes zum Advent" und herbstliche Dekorationen, vom Freundeskreis gebastelt, auf einem kleinen Basar zu erwerben. Die Besucher können sich auf ein gemütliches Beisammensein am Nachmittag bei Kaffee, Glühwein, Kuchen und dem Martinsweck freuen. sek