Lichterfest der Bücherei

Zu einem bunten Nachmittagsprogramm lädt das Team der katholisch-öffentlichen Bücherei Markt Oberthulba am Samstag, 9. November, von 16 bis 19 Uhr ein. Eine Ausstellung zum Bestellen von Medien in Zusammenarbeit mit dem Bunten Buchladen Hammelburg und eine Auswahl an Bastel- und Näharbeiten wie Handytaschen, Weihnachtsdeko und mehr von Katharina Fröhlich inspirieren dabei vielleicht zu ersten Geschenken. Ab 16 Uhr können sich Kinder ab vier Jahren auf "Spaß und Spannung bei Geschichten" freuen, diesmal mit dem Bilderbuch "Die Streithörnchen". Im Anschluss wird gebastelt. Beim Jubiläums-Quiz "20 Jahre Bücherei Thulba" sind die Ratefüchse an der Reihe, die Preisverlosung ist um 18 Uhr. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Info unter http://www.thulba.koeb-unterfranken.de/. sek