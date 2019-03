Lichtenfelser U18 verliert

Im Halbfinale um den U18-Titel der Kegel-Bezirksliga Süd/West hat der Tabellenzweite von Süd/West 1, die JSpG Lichtenfels, beim Tabellenführer von Süd/West 2, der JSpG Kronach Tettau, eine herbe 0:6-Niederlage bei 2041:2252 Holz hinnehmen müssen.

In den Startpaarungen gewann Shania Rießner (558/194) mit dem Topergebnis von 167/70 Kegeln einen Satz, musste allerdings die anderen drei Durchgänge an Marie Schuberth (559/164) abgeben. Zwei Sätze gewann Lukas Franke (539/160) gegen den Tagesbesten, Tim Mäusbacher (581/180), doch der Mannschaftspunkt ging an die Gastgeber.

In den Schlussduellen hatte das Lichtenfelser Duo Benedikt Wagner (248/72) und Marco Rießner (204/51) gegen Lukas Münzel (556/172) nichts zu bestellen und verlor alle vier Durchgänge. Das Duo Jonas Stenglein (254/ 85) und Leon Halavac (238/59) holte gegen Justin Moshacke (556/190) zwar einen Satz, war aber ebenfalls ohne Chance. lipp