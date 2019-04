Lichtenfelser Straße ist gesperrt

Die Großbaustelle zur Neugestaltung des Markplatzes und der Lichtenfelser Straße schreitet voran. Wegen des Beginns der Kanalbauarbeiten an der Kreuzung Lichtenfelser Straße/Kemmerner Weg ist eine Vollsperrung der Lichtenfelser Straße bis zur Kreuzung Am Sportplatz (Kurve) ab sofort notwendig, teilt die Stadtverwaltung mit. Die bisherige Umleitung über die Kilianstraße entfällt.

Die Zufahrt zur Lichtenfelser Straße ist auch für Anlieger nur eingeschränkt möglich. Parken ist in der Baustelle nicht erlaubt. Alle Geschäfte bleiben dennoch fußläufig weiterhin erreichbar. Autofahrer werden gebeten, die umliegenden Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage an der Marktscheune oder am Königshofparkplatz zu nutzen. red