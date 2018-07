Lichtenfelser Polizeiinspektion sucht Zeugin einer Nötigung

pol



Ein 52-jähriger Mann erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Nötigung im Straßenverkehr. Was war passiert?Am Montagabend gegen 20.20 Uhr wollte er an der Kreuzung Bamberger Straße die Viktor-von-Scheffel-Straße zu Fuß überqueren. Als die Fußgängerampel grün zeigte und er loslief, hörte der Mann einen Motor aufheulen. Ein Pkw bog mit hoher Drehzahl und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Bamberger Straße stadteinwärts kommend nach rechts in die Viktor-von-Scheffel-Straße ab und gewährte dem Fußgänger nicht die Vorfahrt.Als der 52-Jährige das Rennen anfing, um nicht überfahren zu werden, soll der Pkw-Fahrer noch herzlich gelacht haben. Bei dem Tatfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi oder VW mit getönten Heckscheiben gehandelt haben. Auffällig waren die anthrazitfarbenen Speichenfelgen am Pkw. Der Fahrer war männlich, um die 20 Jahre alt, normale Statur. Auf dem Beifahrersitz befand sich noch eine Person. Das Geschehen konnte eine ältere Dame, welche mit ihrem Fahrrad unterwegs war, beobachten. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 zu melden.