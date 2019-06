Lichtenfelser Piloten lauern in Mittelfeld der Bundesliga

Zehn von 19 Runden der Saison in der Segelflug-Bundesliga sind absolviert. Das Lichtenfelser Team lauert zurzeit im Mittelfeld auf Gesamtplatz 11. In der Gesamtwertung führt hier die LSG Bayreuth vor LSR Aalen und LSV Burgdorf. Die U25-Junioren des Aeroclubs liegen nach einem Rundensieg überraschend an der Tabellenspitze vor der FG Oerlinghausen und SFZ Königsdorf.

Die zehnte Runde brachte nach den schwachen Ergebnissen davor wieder brauchbare Flugbedingungen, auch wenn die Wetterlage für die Piloten sehr kompliziert und kaum berechenbar war. Bei den heißen Temperaturen war das Gewitterrisiko sehr hoch. Bereits früh am Tag gab es erste Schauer in den Mittelgebirgen. Zusammen mit dem starken Ostwind blieb nur ein schmaler, gut fliegbarer Streifen vom Fichtelgebirge bis an den Rand des Spessart.

Die beste Linie mit guten Aufwindaufreihungen fand das Junioren-Team mit dem Lichtenfelser Philipp Lauer, Tobias Pachowsky vom FC Eichstätt und Max Dorsch vom Aeroclub Bamberg, die das Wochenende in Lichtenfels als Vorbereitungstraining für die bevorstehende Junioren-Weltmeisterschaft in Szeged (Ungarn) nutzten. Lauer war auf der Vereins-LS4b mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 114,10 km/h der Schnellste. Für den Rundensieg brachten Dominik Biesenecker (LS8) mit 81,22 km/h am Sonntag und Patric Rießner (LS8) mit 42,29 km/h am Samstag noch zwei wichtige Flüge in die Juniorenwertung des Vereins ein.

Jan Kretzschmar (LS 8) und Gerd Peter Lauer (LS 8neo) versuchten ihr Glück auf einer Linie weiter südlich, was sich als deutlich schlechter herausstellte. Beide kamen zwischen Karlstadt und Schweinfurt so in Bedrängnis, dass sie eine frühzeitige Außenlandung gerade noch verhinderten. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten für die Liga lagen trotzdem noch um die 100 km/h, was am Ende für Tagesrang 5 der Bundesliga reichte. In den restlichen neun Runden ist aber noch viel Einsatz notwendig, um Platz 11 zu halten. gpl