Lichtenfelser Piloten landen nach starkem Bundesliga-Finale auf Rang 4

Keiner im Lager des Aero-Clubs Lichtenfels hätte am Anfang der Saison damit gerechnet, dass man als Aufsteiger über die gesamten 19 Runden in der Spitzengruppe der Segelflug-Bundesliga mitkämpft. Als mit Abstand kleinster Verein war es jedoch für das Team eine besondere Motivation und das große Ziel, in der Liga zu bestehen und nicht gleich wieder abzusteigen.

Mit ein wenig Wetterglück, zwei überragenden Rundensiegen und vorderen Platzierungen haben die Lichtenfelser Piloten immer wieder für Überraschungen gesorgt und auf sich aufmerksam gemacht. Nach einem starken Finale am vergangenen Wochenende wurde am Ende mit schnellen Flügen noch Platz 4 in der Bundesliga erobert und Platz 2 bei den U25-Junioren gesichert.

Die Finalrunde war besonders spannend, weil es an der Spitze sehr eng zuging. Das Flugwetter war über ganz Deutschland sehr homogen. Hinter einer nach Polen abgezogenen Kaltfront hatte sich am Sonntag ein Hoch durchgesetzt und die Luftmasse stabilisiert. Die Taktik war, weit gegen den Wind nach Westen zu fliegen und dann, mit dem Wind im Rücken, schnelle Flüge bis an die Grenze nach Tschechien zurückzulegen.

Jan Kretzschmar wendete mit seiner LS 8 bei Marburg und entschied vereinsintern das Rennen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 136 km/h über 658 km. Die etwas später gestarteten Philipp und Gerd Peter Lauer waren mit zwei LS 8 neo als Team unterwegs, wendeten bei Gießen und flogen beide Schnittgeschwindigkeiten von 131 km/h über 620 km.

Mit Rundenplatz 3 gelang es damit, die Blaubeurer Piloten noch um einen Punkt zu überholen. Das Team der U25-Piloten ergänzte Dominik Biesenecker mit 99 km/h über 383 km und Rundenplatz 12.

Den Titel holten sich auf der Zielgeraden die Bayreuther, die die Aalener mit zwei Punkten Vorsprung noch abfingen und zum dritten Mal deutscher Meister wurden.

ENDSTAND BUNDESLIGA 1. LSG Bayreuth 262 Punkte; 2. LSR Aalen 260; 3. FG Schwäbisch Gmünd 219; 4. AC Lichtenfels 184; 5. FLG Blaubeuren 183; 6. LSV Rinteln 174; 7. LSV Schwarzwald 164; 8. SFG Donauwörth-Monheim 159; 9. LSV Burgdorf 159; 10. FLC Schwandorf 156; 11. AC Bamberg 153; 12. FSC Odenwald Walldürn 145; 13. Fliegergruppe Wolf Hirth 143; 14. FCC-Berlin 136; 15. SFZ Königsdorf 135; 16. SFG Ludwigshafen 133; 17. FSV Laichingen 133; 18. AC Nastätten 130; 19. FK Brandenburg 123; 20. FSV Sindelfingen 120; 21. FV Celle 119; 22. SFG Stadtlohn 117; 23. AC Braunschweig 115; 24. AC Ansbach 115; 25. FLG Dettingen/Teck 108; 26. FG Oerlinghausen 93; 27. AC Pirna 68; 28. FC Eichstätt 60; 29. SSV Ludwigshafen/Rhein 38; 30. LSV Oldenburg Bad Zwischenahn 33; SPITZE U25-LIGA 1. SFZ Königsdorf, 2. AC Lichtenfels, 3. LSR Aalen, 4. LSV Burgdorf, 5. FC Eichstätt