Für Freunde der Orgelmusik veranstaltet die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde wieder die Konzertreihe Lichtenfelser Orgelsommer mit drei besonderen Konzerten. Von Mai bis September finden drei Orgelkonzerte mit besonderen und selten zu hörenden Werken statt.

Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann wird dabei die Hey-Orgel in der Martin-Luther-Kirche zum Klingen bringen. Das erste Konzert findet am Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr in der Martin-Luther-Kirche statt. Klaus Bormann wird die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach spielen. Die Goldbergvariationen stellen einen Höhepunkt in der barocken Variationskunst dar. Ausgehend von einer "Aria", die das Werk auch beschließt, zeigt Bach in 30 Variationen seine kompositorische Meisterschaft. Er verwendet als Variationen verschiedene Formen, wie Kanon, Invention, Gige Toccata, Trio, Sarabande, Mollvariationen u. a. Entstanden sind die Goldberg-Variationen in den 1740er Jahren. Der Name geht auf eine Anekdote zurück, die in der Bachbiographie von Johann Nikolaus Forkel überliefert ist. Demnach hat Bach die Variationen im Auftrag des russischen Gesandten Keyserlingk geschrieben, der unter Schlaflosigkeit litt und sich von seinem Cembalisten Johann Gottlieb Goldberg mit Bachs Musik Linderung von seinem Leiden versprochen hatte.

Das zweite Konzert der Reihe findet am Mittwoch, 10. Juli, statt. Unter dem Titel "à la Mozart" erklingt Orgelmusik zwischen Barock und Klassik. Den Abschluss bildet das Konzert am Mittwoch, 11. September, unter dem Titel "fast vergessen" - deutsche Orgelmusik der Romantik. Der Eintritt zu den besonderen Orgelkonzerten ist frei. red