Lichtenfelser Frauen ziehen den Hut

Das Aktionsbündnis "Lichtenfelser Frauengruppen" lädt am Samstag, 9. März, zu einem besonderen Frauenfest in die ehemalige Synagoge ein. Der Internationale Frauentag steht in diesem Jahr unter dem Motto "100 Jahre Frauenwahlrecht". Es ergeht die Bitte, mit Hut zu kommen.

Denn in Anlehnung an die Aktivitäten der für das Wahlrecht kämpfenden bürgerlichen Frauen möchten auch die Lichtenfelser Frauen "den Hut ziehen" können für die Leistungen ihrer Vorgängerinnen. Wie viel wir diesen Vorkämpferinnen von vor 100 Jahren verdanken, wird Barbara Stamm erzählen. Weil sie als ehemalige aktive Politikerin sehr gefragt ist, fängt das Frauenfest um 13 Uhr an. Es gibt einen festlichen Empfang, später Kaffee und Kuchen und zum Schluss eine fulminante Überraschung mit "Feuer und Eis". Selbstverständlich wird der Chor "Frauenklänge" die Veranstaltung umrahmen. red