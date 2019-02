Lichtenfels nimmt leicht zu

Die Stadt Lichtenfels zählte am 1. Februar 20 338 Einwohner. Davon haben 1721 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Vormonat waren 20 308 Einwohner in Lichtenfels gemeldet. 10 108 Einwohner sind männlichen und 10 230 sind weiblichen Geschlechts. 10 199 Einwohner gehören der katholischen Konfession, 5650 Einwohner gehören der evangelischen Konfession und 4489 Einwohner gehören einer sonstigen bzw. keiner Religion an. 81 Personen sind im Januar zugezogen - verzogen sind 42. 57 Personen sind umgezogen. 13 Kinder wurden geboren (acht Jungen und fünf Mädchen). 21 Personen sind verstorben (elf männlichen und zehn weiblichen Geschlechts). In den Ortsteilen werden folgende Einwohnerzahlen verzeichnet: Buch am Forst 534, Degendorf 28, Eichig 86, Isling 405, Klosterlangheim 388, Kösten 536, Köttel 92, Krappenroth 54, Lahm 104, Lichtenfels 11 142, Mistelfeld 883, Mönchkröttendorf 128, Oberlangheim 239, Reundorf 595, Roth 471, Rothmannsthal 147, Schney 2284, Schönsreuth 167, Seubelsdorf 1112, Stetten 182, Tiefenroth 88, Trieb 579 und Weingarten 94. red