Lichtenfels kassiert nach Führung 1:4-Niederlage

Es gibt Mannschaften im Fußball, die liegen einem nicht. Für den SC 04 Schwabach war bis dato in der Landesliga Nordost der FC Lichtenfels so ein unangenehmer Gegner. In der vergangenen Saison gab es keinen Schwabacher Sieg über die Oberfranken. Und auch am Freitagabend lief es zunächst nicht gut für die Elf von SC-Trainer Jochen Strobel. Am Ende aber blieben die drei Punkte mit einem 4:1 (1:1)-Sieg in Schwabach. Der SC kletterte damit auf Rang 4 der Tabelle, die Mannen des FCL-Trainergespanns Grau/Goller fielen nach de dritten Niederlage in Folge auf Platz 9 zurück

Die Schwabacher waren nach dem 5:0 in Großschwarzenlohe mit breiter Brust in die Partie gegangen und schlugen gleich ein hohes Tempo an. Gegen die bekannt kompakte Lichtenfelser Deckung ließen sich aber nicht so einfach Chancen kreieren. In der 13. Minute gab es so etwas wie eine zwingende Aktion. Jakob Söder spielte zu Dominik Rohracker, der sofort weiter zu Daniel Orel, doch der FCL-Schlussmann Kraus klärte zur Ecke. Auch bei einem Schuss fast von der Mittellinie aus musste die Lichtenfelser Nr. 1 auf der Hut sein. Mit einer Faust lenkte er die Kugel über die Latte (20.).

Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt offensiv nicht viel zu sehen. Um so überraschender gingen die Lichtenfelser in der 23. Minute in Führung. Die Schwabacher Abwehr bekam das Leder nicht geklärt. Maximilian Pfadenhauer war zur Stelle und drückte das Spielgerät über die Linie. Bitter für den SC 04, der bis dahin ganz eindeutig den Ton angegeben hatte.

FCL verpasst das 0:2

Danach folgte ein Bruch im Spiel der Heimelf. Die Oberfranken witterten ihre Chance. Schwabach musste ein paar brenzlige Situationen überstehen. Es hätte durchaus auch 0:2 stehen können. Mit dem letzten Angriff in Hälfte 1 war Schwabach aber wieder im Spiel: Daniel Orel legte schön auf für Michael Weiß, und der Torjäger vollstreckte humorlos zum 1:1 (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich beide Mannschaften nichts, viele Zweikämpfe prägten die Partie. In der 61. Minute ging Youngster Jakob Söder nach einem feinen Pass durch die Schnittstelle der FCL-Abwehr auf und davon und schloss eiskalt zum 2:1 ab. Die Lichtenfelser forcierten ihre Angriffsbemühungen. Ein Freistoß von Tobias Zollnhofer brachte nichts ein. Das Spiel wurde nun ein wenig härter geführt.

Schwabach kontert FCL aus

Die Hausherren kontrollierten das Spiel bis in die Schlussphase hinein und hatten Möglichkeiten, die Begegnung früher zu ihren Gunsten zu entscheiden. Zwei Mal ließ Michael Weiß den möglichen dritten Treffer liegen. Die Gäste setzten in der Schlussviertelstunde durch die Hereinnahme von zwei frischen Offensivkräften noch einmal alles auf eine Karte. Pech hatten die Schwabacher, als ein Freistoß von Weiß die Querlatte touchierte (80.).

Der nächste Versuch war erfolgreicher: Erneut war Orel der Vorbereiter für Michael Weiß, der zum 3:1 traf (82.). In der 86. Minute schnürte auch Söder aus der Distanz seinen Doppelpack. Vom Innenpfosten sprang der Ball über die Linie. roja SC 04 Schwabach: Adamaschek - Zillmann, Lexen, Mohrbach, Weiß, Orel, Schillinger, Cittadini (65. Raumer), Söder (88. Agha), Oktay, Rohracker (74. Duraku) / FC Lichtenfels: Kraus - Dietz, Aumüller, Schardt, Wige (78. Schaller), Scholz, Geldner (78. Schunke), Lulei, Jankowiak, Zollnhofer, Pfadenhauer (Ljevsic) / SR: Marius Heerwagen (Regensburg) / Zuschauer: 180 / Tore: 0:1 Pfadenhauer (23.), 1:1 Weiß (44.), 2:1 Söder (61.), 3:1 Weiß (82.), 4:1 Söder (86.)