Lichtenfels im vorderen Drittel

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Bundestagsabgeordneten hat ein interessantes Ergebnis hinsichtlich des Breitbandausbaus in den deutschen Landkreisen gebracht: Im Bundesdurchschnitt haben 82,9 Prozent der Haushalte eine Breitbandverfügbarkeit mit mehr als 50 Mbit/s. Der Wert für den Landkreis Lichtenfels liegt zum Zeitpunkt des Vergleichs - Mitte 2018 - bei 83 Prozent. Unter den 295 erfassten deutschen Landkreisen belegt Lichtenfels Platz 82 in dieser Auswertung und zählt damit zum oberen Drittel bundesweit. Im Vergleich der neun oberfränkischen Kreise liegt der Gottesgarten am Obermain auf Platz vier, hinter Wunsiedel (88,9 Prozent), Kulmbach (86,6) und Coburg (83,1). Landrat Christian Meißner dankt in diesem Zusammenhang den Bürgermeistern und deren Räten für das Engagement in Sachen Breitbandausbau. "Hier wird vorbildlich an der Zukunft gebaut und mit Blick auf die vergangenen drei Monate sind wir schon wieder ein großes Stück vorangekommen. Dies ist sinnvoll angelegtes Geld, das unseren Landkreis in seiner Lebensqualität stärkt", zeigt sich der Landkreischef überzeugt. red