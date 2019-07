Lichtenfels hat sechs Einwohner zugelegt

Die Stadt zählte am 1. Juli 20 379 Einwohner. Davon haben 1801 eine ausländische Staatsangehörigkeit. Im Vormonat waren 20 373 Einwohner gemeldet. 10 106 Einwohner der Stadt Lichtenfels sind männlichen und 10 273 sind weiblichen Geschlechts. 10 120 Einwohner gehören der katholischen Konfession, 5 637 Einwohner gehören der evangelischen Konfession und 4 622 Einwohner gehören sonstigen bzw. keiner Religion an. 70 Personen sind im Juni zugezogen - verzogen sind 56. 63 Personen sind im Stadtgebiet umgezogen. Zwölf Kinder wurden geboren (sieben männlichen und fünf weiblichen Geschlechts). 20 Personen sind verstorben (elf männlichen und neun weiblichen Geschlechts). Die Einwohner in den Stadtteilen teilen sich wie folgt auf: Buch am Forst 534, Degendorf 26, Eichig 79, Isling 406, Klosterlangheim 385, Kösten 544, Köttel 93, Krappenroth 54, Lahm 103, Lichtenfels 11 186, Mistelfeld 872, Mönchkröttendorf 131, Oberlangheim 236, Reundorf 587, Roth 463, Rothmannsthal 146, Schney 2311, Schönsreuth 167, Seubelsdorf 1116, Stetten 177, Tiefenroth 89, Trieb 580, Weingarten 94, insgesamt 20 379. red