Lichtenfels, Bad Staffelstein, Kreistag: AfD tritt mit drei Listen an

Viel vorgenommen hat sich die Alternative für Deutschland (AfD) im Landkreis. Bei Versammlungen in Lichtenfels wurden die Listen mit den Kandidaten für die Stadtratswahlen in Bad Staffelstein und Lichtenfels sowie für die Kreistagswahl aufgestellt. AfD-Kreisvorsitzender Ulrich Kupka gab als Ziel aus, in diesen kommunalen Gremien bürgernahe Politik der AfD zu verankern.

"Die gute Zusammenarbeit mit den Thüringer Kollegen, den Parteikollegen im Bezirks-, Land- und Bundestag sowie im Europaparlament werden helfen, die Positionen der AfD konstruktiv-kritisch in die Kommunalpolitik und bei der Frage der Schieflage von Regiomed und deren Lösung einzubringen", vermerkte Bezirksrätin Heike Kunzelmann. "Das Zeugnis, das sich die Altparteien nach 70 Jahren selbst ausstellen, ist beeindruckend: marode Straßen, unzureichende Infrastruktur, mangelhafte ärztliche Versorgung, eine sterbende Landwirtschaft, mit Vorschriften überfrachtete Vereine, Bürokratie ohne Ende für die Unternehmen, eine Bevölkerung, die sich nicht mehr gehört fühlt, und vieles mehr. Welche Note kann man da vergeben?"

Die 50-Jährige wurde als Listenführerin für den Kreistag und den Stadtrat Lichtenfels von den Mitgliedern bestätigt.

Der gebürtige Lichtenfelser Korbmachermeister Ulrich Kupka, seit Jahrzehnten im öffentlichen Dienst beschäftigt, wurde auf Platz 2 für den Kreistag und den Stadtrat Lichtenfels gewählt. Das Team wird für den Kreistag mit dem Bankfachwirt Theo Taubmann auf Platz 3 und für den Lichtenfelser Stadtrat durch den pensionierten Polizeibeamten Martin Keim ergänzt.

Für die Stadtratswahl in Bad Staffelstein geht Markus Dossenbach als Listenführer ins Rennen. Der 51-jährige Ex-CDUler und Mitarbeiter im Bundestag möchte seine Expertise zum Wohle der Stadt Bad Staffelstein einsetzen. "Kommunalpolitik ist Sachpolitik. Es geht um öffentlichen Nahverkehr, bezahlbaren Wohnraum und Baugrund, ausreichende Plätze in Kindergärten und Barrierefreiheit für Senioren, Menschen mit Behinderung oder Eltern mit kleinen Kindern. Dafür werde ich mich einsetzen."

Hier die AfD-Listen: Stadtrat Bad Staffelstein: Markus Dossenbach, Ernst Jegel und Michael Pierschke; Stadtrat Lichtenfels: Heike Kunzelmann, Ulrich Kupka, Martin Keim, Roland Wagner und Reinhard Freund; Kreistag Lichtenfels: Heike Kunzelmann, Ulrich Kupka, Theo Taubmann, Martin Keim, Felix Schirner, Roland Wagner, Reinhardt Freund, Martin Rehm, Franz Herrmann, Markus Dossenbach, Heinrich Kühnel und Klaus Linde. red