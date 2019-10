Lichteneiche 07.10.2019

"Lichtblick" in der Hl.-Geist-Kirche

Am Sonntag, 13. Oktober, findet um 18 Uhr ein etwas anderer Gottesdienst in der Hl.-Geist-Kirche in Lichteneiche statt. Das Thema: "Nr. 179", musikalisch gestaltet von der Lichtblick-Band. red