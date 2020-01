Lichtbilder-Vision von Richard Schmitt

Im "Struwwelpeter" findet am morgigen Donnerstag ab 19.30 Uhr ein Reisebericht aus der Reihe "Mit dem ,Struwwel‘ um die Welt" statt. Richard Schmitt berichtet über seine abenteuerliche Reise nach Nepal in das Tsum Valley, das Tal des Glücks. Schmitt machte sich mit zwei Einheimischen auf den Weg dorthin. Karten gibt es nur an der Abendkasse. red