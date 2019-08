Lichtbilder über Sankt Petersburg

Einen Lichtbildervortrag über Sankt Petersburg bietet die Europa-Union am Dienstag, 6. August, um 19.30 Uhr im Europazentrum in Hausen. Referent Peter Naujoks entführt die Zuschauer auf eine Schifffahrt auf der Newa und den Kanälen von Sankt Petersburg und zeigt das Panorama des "Venedigs des Nordens". Die historische Innenstadt von Sankt Petersburg mit einer Vielzahl an Palästen, Prunkbauten und Schlössern ist Weltkulturerbe der Unesco. Der Winterpalast, die Isaak-Kathedrale, der Peterhof, das Michail-Museum, Pawlowsk und der Panzerkreuzer "Aurora" sind nur einige der Sehens-würdigkeiten, welche zur Besichtigung anstehen. Der Eintritt ist frei. sek