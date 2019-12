Licht von Bethlehem kommt nach Pressig

In der katholischen Kirche Herz-Jesu findet am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr ein Friedenslichtgottesdienst statt. In diesem Gottesdienst wird das Friedenslicht aus Bethlehem ankommen, welches nach dem Gottesdienst mit nach Hause genommen werden kann. Der Gottesdienst wird inhaltlich von den Ministranten gestaltet, die eigens dafür eine Musikgruppe gegründet haben. Der Pfarrgemeinderat bietet vor dem Gottesdienst Kerzen zum Kauf an, damit das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause genommen werden kann. red