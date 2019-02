Licht und Schatten beim TVO

"Dieses Spiel hat meine Nerven doch etwas mehr strapaziert als nötig", musste sich TVO-Coach Simon Schröck nach der Bezirksliga-Auswärtspartie seiner Handballerinnen beim TV Ebern eingestehen. Letztlich sorgten die Oberwallenstadterinnen mit dem 19:16 (8:9)-Sieg noch dafür, dass sich alle Anspannung löste.

Dem TVO fehlten in Ebern gleich mehrere Spielerinnen. Die Anfangsviertelstunde verschliefen die Gäste völlig und gerieten mit 3:6 ins Hintertreffen, ehe sich ihre Abwehr stabilisierte. Auch im Angriff fand Oberwallenstadt nun Lösungen gegen die 5:1-Deckungsformation der Ebernerinnen. Vor allem Lea Borchert brach auf der rechten Seite oft durch oder bediente auf Rechtsaußen Julia Gick prima. Somit drehte der TVO die Partie und lag zur Pause knapp mit 9:8 in Führung.

Die Gäste ließen sich in der zweiten Halbzeit die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, wenngleich es noch einige brenzlige Situationen zu überstehen gab. Nina Lutter markierte nach 43 Minuten das 14:11 für den TVO. Anstatt die Führung auszubauen, gingen die Gäste nun aber zu leichtfertig mit ihren Chancen um, so dass es dem TVE ermöglicht wurde, durch Konter bis auf ein Tor ranzukommen. Schließlich riss sich das TVO-Team aber wieder am Riemen und spielte die Partie noch ordentlich zu Ende. gü TV Oberwallenstadt: Müller, Stößel - Gick (5), Lutter (1), Lausch (4/2), Borchert (6), Lorenz (1), Schardt, Heinze (1), Popp (1)