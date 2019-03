Licht und Gewässer

Das Biosphärenreservat Rhön bietet am Dienstag, 26. März, einen Vortrag von Sibylle Schroer über die Auswirkungen von Licht auf die Gewässerökologie an. Sie stellt neue Forschungsarbeiten vor, die verdeutlichen, dass der Schutz der Nacht auch für den Lebensraum der Gewässer von großer Bedeutung ist. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Aquarien- und Terrarienverein "Scalare" in Fulda statt. sek