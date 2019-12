Licht aus Bethlehem leuchtet in St. Georg

Eine weltweite Aktion der Pfadfinder kam jetzt auch in Höchstadt an. Alljährlich entzünden palästinensische Jugendliche an der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem ein Licht, das auf alle Kontinente verteilt und gesendet wird.

Bei der zentralen Feier des Erzbistums Bamberg in der Nürnberger Frauenkirche entzündeten die Höchstadter St.-Georgs-Pfadfinder vom Stamm Hohestete das Licht und übergaben es am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche. Mit entsprechenden Kerzen können die Gläubigen das Licht mit nach Hause nehmen, zu Menschen, die krank oder gebrechlich sind oder auch auf das Grab von Verstorbenen. Davon machten viele bereits am Sonntag Gebrauch. Während der gesamten Weihnachtszeit kann in St. Georg das Licht von Bethlehem entzündet und mitgenommen werden.

Gedenken an Pfarrer Schlee

Zwei besondere Kerzen entzündeten Matthias Dengler und Anna Eckstein von den Pfadfindern. Die eine überreichten sie an Bürgermeister Gerald Brehm, der das kommende Jahr angesichts der 75-jährigen Beendigung des zweiten Weltkrieges (1945) als "Jahr des Friedens" ausgerufen hat. Die zweite Kerze erbat sich Stadtpfarrer Kilian Kemmer im Gedenken an seinen evangelischen Amtskollegen Gottfried Schlee, der kürzlich überraschend verstorben ist. Pastoralreferentin Monika Urbasik rief in ihrer Ansprache dazu auf, darauf zu vertrauen, dass das Kind in der Krippe "seine Hände ausstreckt, um aufzurichten und zum Weitergehen zu ermutigen". Das Licht von Bethlehem sei ein großartiges Symbol und ein Mutmacher für diesen Glauben. LM