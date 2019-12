Licht als zentrales Symbol

Das Licht ist seit jeher das zentrale Symbol von Weihnachten. In der christlichen Vorstellung bringt Jesus Christus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, Licht in das Dunkel. Die Lichterbräuche in der Adventszeit knüpfen daran an.

So ist das auch in Püchitz. Im Advent stellte die Dorfgemeinschaft den traditionellen Weihnachtsbaum am Dorfplatz auf. Der Baum wurde, wie jedes Jahr, von der Familie Weiß gestiftet.

Aber in diesem Jahr wurde von Simon Hammrich der Wunsch geäußert, man könnte doch zusätzlich mal etwas Neues probieren. Daraufhin ließen sich die Püchitzer etwas einfallen. Sie beschlossen, das Dorfkreuz nachts zu beleuchten. Die Idee setzten die Püchitzer in die Tat um. Nun wird das Kreuz in der Zeit angestrahlt, in der auch der Christbaum leuchtet.

Wer dies bewundern möchte, der kann das noch bis zum Dreikönigstag bei Einbruch der Dunkelheit tun. red