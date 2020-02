Liberale Premiere in Burgebrach

Erstmals tritt in der Gemeinde Burgebrach eine Liste der Freien Demokraten an. Ortsvorsitzender Horst freut sich: "Die Freien Demokraten sind damit die liberale und bürgerliche Alternative für Burgebrach und alle Ortsteile." Vor drei Jahren hat sich der Ortsverband der Freien Demokraten gegründet. Seit einem Jahr ist Alfred Horst aus Unterneuses Ortsvorsitzender und hat seitdem Mitglieder in der Gemeinde dazugewonnen.

Die Liberalen wollen sich vor Ort für ein wirklich digitales Rathaus, bessere Bedingungen für Plegebedürftige und Pflegekräfte sowie einen Politikwechsel in der Landwirtschaft einsetzen. Auch haben sie Förderung des Tourismus und den Natur- und Klimaschutz im Programm. Auch die Förderung des Wohnungsbaus in den Ortsteilen liegt dem FDP-Ortsverband am Herzen.

FDP-Kreisrat und Spitzenkandidat Liebhard Löffler und FDP-Kreisvorsitzender Jobst Giehler zeigten sich erfreut über den wachsenden Ortsverband und lobten den starken Anteil an Frauen auf der Liste. Auf der FDP-Kreistagsliste haben alle aktiven Burgebracher Freien Demokraten einen Platz gefunden. Angeführt werden sie von Edith Beier-Schmidt, die sich auf der Kreistagsliste Platz 3 erkämpft hat. red